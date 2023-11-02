ЦБ РФ утвердил цель и принципы денежно-кредитной политики на 2024–2026 годы

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Центробанк РФ утвердил основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на период с 2024 по 2026 год. Об этом сообщил сайт регулятора.

"В этом документе представлены базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года", – отмечается в сообщении.

До этого проект документа рассмотрело правительство России. Кроме того, он также обсуждался на рабочих совещаниях в Госдуме. Итоговый документ учитывает обновленную ключевую ставку и макроэкономический прогноз, одобренные Банком России 27 октября 2023 года, а также другую информацию, опубликованную до 20 октября, пишет ЦБ РФ.

В частности, Центробанк повысил прогноз роста российской экономики в 2023 году с 1,5–2,5% до 2,2–2,7%. При этом ожидания на рост экономики в 2024, 2025 и 2026 годах остались прежними. По данным регулятора, ВВП может вырасти на 0,55–1,5%, 1,5–2% и 1,55–2,5% соответственно.

В документе также говорится, что ЦБ перестал допускать структурный дефицит ликвидности российского банковского сектора на конец 2023 года. Теперь Центробанк ожидает профицит ликвидности в районе от 0 до 0,9 триллиона рублей. Прошлый прогноз предполагал, что баланс ликвидности составит от отрицательных 0,2 до положительных 0,7 триллиона рублей.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 15% годовых 27 октября, что стало максимумом с начала мая 2022 года. Свое решение ЦБ объяснил нынешним инфляционным давлением, которое значительно усилилось и сложилось выше ожиданий регулятора.

Однако будущие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом инфляции, уточнили в Банке РФ. Предполагается, что ставку могут понизить уже в 2024 году.

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