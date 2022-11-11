На востоке Москвы завершается строительство транспортной связки с мостом через Яузу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство транспортной связки с мостом через Яузу между Краснобогатырской улицей и проспектом Ветеранов подходит к завершению, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"На востоке города завершается строительство дороги протяженностью почти 300 метров и моста через реку Яузу более чем на 40 метров. Открытие движения напрямую свяжет между собой крупные магистральные улицы Краснобогатырская и проспект Ветеранов, тем самым существенно сократив перепробег автотранспорта", – заявил он.

Бочкарев отметил, что проект реализуется в рамках реконструкции Краснобогатырской улицы. По словам вице-мэра, территория вдоль новой дороги будет благоустроена по окончании строительства. Тут разобьют газоны, высадят более 100 деревьев и свыше тысячи кустарников.

Ранее Бочкарев рассказал, что готовность участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка составляет 50%. Специалисты возведут на участке три подземных пешеходных перехода и семь путепроводов, шесть из которых уже строят.

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