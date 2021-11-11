Свыше 28 млн квадратных метров асфальтового покрытия заменили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В этом году в Москве заменили более 28 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что ремонт всех объектов был выполнен в установленный срок. В порядок привели участки Садового кольца, а также Ленинградского, Волгоградского и Ломоносовского проспектов, шоссе Энтузиастов, автодороги М-3 "Украина", Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе. Рабочие также отремонтировали участки Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц.

"Использовали современную технологию бесшовной укладки единым ковром. Она позволяет в кратчайшие сроки выполнить большой объем работ и, соответственно, избежать длительных ограничений движения", – заключил Бирюков.

Ранее сообщалось, что реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе завершена на 40%.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, развязка позволит улучшить транспортную доступность Северного Медведкова, Лосиноостровского, Бабушкинского районов и Мытищ.

