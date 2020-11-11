Строительство комплекса в составе ТПУ "Нагатинская" могут начать до конца года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство многофункционального комплекса, который войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нагатинская", планируют начать до конца года. Об этом рассказали в пресс-службе компании-инвестора "Киевская площадь".

"При разработке проекта МФК "Нагатинский" учтена высокая сложность строительной площадки и наличие действующей станции метрополитена непосредственно под объектом", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что фасад здания будет выполнен в форме волны со светодиодами. Общая площадь офисных помещений составит порядка 45 тысяч квадратных метров. Они расположатся на шести этажах.

Рестораны с видом на Варшавское шоссе откроются на кровле 11-го этажа. Кроме того, будет обустроена зона развлечений с кинотеатром, фитнес-центром с бассейном и банкетным залом.

"Он (МФК "Нагатинский") станет катализатором развития близлежащих территорий, значительно улучшит транспортную ситуацию в районе и сделает максимально комфортной для жителей Москвы пересадку между различными видами транспорта", – поделился председатель совета директоров группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов.

Предполагается, что в 2023 году на ТПУ "Нагатинская" ежесуточно будут совершать пересадку более 300 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в районе Останкино в Москве планируют возвести бизнес-центр "Останкино Business Park" по проекту архитектурного бюро UNK Project.

