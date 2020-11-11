Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус на поверхностях в метро и автобусах столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты столичного управления Роспотребнадзора исследовали поверхности столичных автовокзалов, а также объектов метро, автобусов, трамваев и электробусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой заместителю мэра по вопросам транспорта Максиму Ликсутову.
Как отмечается, примерно в 8,5 тысячи проб РНК, взятых в транспорте столицы, коронавируса не обнаружено.
"По результатам проведенных исследований смывов, согласно экспертным заключениям, выполненным аккредитованной организацией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве", РНК коронавируса не обнаружено", – говорится в письме.
Как уточняется, исследование проходило с 10 сентября по 3 ноября.
Ранее Роспотребнадзор отчитался о повторной проверке продуктов питания на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Сообщалось, что работа специалистов в указанном направлении продолжается.
За последние сутки в России подтвердили 19 851 новый случай COVID-19 в 85 регионах. Без клинических проявлений болезни выявили 4 932 (24,9%) случая. В Москве диагностировали 4 477 случаев.
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