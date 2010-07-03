Западный вестибюль станции "Фили" закроют в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Западный вестибюль станции "Фили" Филевской линии столичного метро закроют для пассажиров 16 и 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Ограничения связаны с отладкой оборудования в пассажирской зоне. Вестибюль станции "Фили" будет закрыт для пассажиров с 05:30 утра субботы, 16 ноября, вплоть до открытия метрополитена в понедельник, 18 ноября.

На время закрытия пассажиры смогут воспользоваться восточным вестибюлем станции. Для помощи пассажирам в ориентировании на станции будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Отмечается, что работы намеренно проводят в выходные дни, когда поток пассажиров в общественном транспорте меньше. На прошедших выходных, 9 и 10 ноября, для пассажиров был недоступен восточный вестибюль станции "Фили".

Работы на голубой ветке начали в конце октября 2016 года. За это время рабочие разобрали большую часть старых вестибюлей и платформ, укрепили фундаменты и затем заново возвели станционные сооружения.

