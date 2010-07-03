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17:15

Вестибюль станции "Фили" закроют в выходные

город метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восточный вестибюль станции "Фили" голубой ветки московского метро закроют на выходные. В пассажирской зоне платформы будет проходить отладка оборудования, пишет пресс-служба метрополитена.

Вестибюль станции "Фили" Филевской линии будет закрыт для пассажиров с 5:30 утра субботы, 9 ноября, вплоть до открытия метрополитена в понедельник, 11 ноября.

Ограничения связаны с отладкой оборудования в пассажирской зоне. Москвичи временно не смогут пройти к выходу в город №3 – к улице 1812-го года и железнодорожной платформе "Фили".

"На время закрытия пассажиры смогут пользоваться западным вестибюлем станции, который находится в непосредственной близости от закрытого. Для помощи пассажирам в ориентировании на станции будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров", – сказано в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что работы намеренно проводят в выходные дни, когда поток пассажиров в общественном транспорте меньше.

Расписание пригородных поездов МЖД и аэроэкспрессов до Внуково изменится с 11 ноября в связи с ремонтными работами. До 15 ноября движение поездов на участке Тушино – Павшино будет организовано по соседнему пути, несколько электричек отменят на участках Москва – Павшино, Москва Нахабино, Тушино – Нахабино и Дедовск – Люблино.

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