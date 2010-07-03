Бесплатные занятия йогой пройдут в столичных парках

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В столичных парках осенью и зимой проходят бесплатные регулярные занятия по разным видам йоги, передает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия организованы в спортивных и гимнастических залах в парках "Ходынское поле", "Митино", "Терлецкая дубрава" и на Таганке, а также в саду имени Баумана.

Отмечается, что все желающие, независимо от уровня физической подготовки, смогут освоить техники кундалини, крийя и дыхательные упражнения пранаяма.

Они направлены на развитие физической силы и выносливости, а также подойдут тем, кто хочет достичь гармонии тела и разума при помощи концентрации внимания.

В рамках проекта "Московское долголетие" уроки йоги в парках пройдут и для пожилых людей. Особое внимание там уделяется технике дыхания и правильному питанию.

Ранее стало известно, что бесплатные занятия хатха-йогой продлили на зиму на ВДНХ из-за популярности у посетителей. "Субботние практики" проходят с 11:00 до 12:30.