Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:54

Бесплатные занятия йогой пройдут в столичных парках

город парки спорт общество

Фото: depositphotos/cokacoka

В столичных парках осенью и зимой проходят бесплатные регулярные занятия по разным видам йоги, передает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия организованы в спортивных и гимнастических залах в парках "Ходынское поле", "Митино", "Терлецкая дубрава" и на Таганке, а также в саду имени Баумана.

Отмечается, что все желающие, независимо от уровня физической подготовки, смогут освоить техники кундалини, крийя и дыхательные упражнения пранаяма.

Они направлены на развитие физической силы и выносливости, а также подойдут тем, кто хочет достичь гармонии тела и разума при помощи концентрации внимания.

В рамках проекта "Московское долголетие" уроки йоги в парках пройдут и для пожилых людей. Особое внимание там уделяется технике дыхания и правильному питанию.

Ранее стало известно, что бесплатные занятия хатха-йогой продлили на зиму на ВДНХ из-за популярности у посетителей. "Субботние практики" проходят с 11:00 до 12:30.

"Это наш город": занятия йогой на ВДНХ продлили

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика