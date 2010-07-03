Лекции, ретротанцы и конкурсы. Чем заняться москвичам в рамках "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей старшего поколения пригласили посетить лекции, танцевальный конкурс и ретродискотеку в рамках проекта "Московское долголетие", сообщает портал мэра и правительства столицы.

11 ноября горожан ждут в районе Гагаринский (Ленинский проспект, дом 60/2), где в 12 часов пройдет лекция о том, как помочь себе с помощью остеопатии и кинезиологии. Прочтет ее сотрудник Центра современной восстановительной медицины.

С концертной программой "Виват, оперетта!" 12 ноября выступит актриса театра и участница проекта "Московское долголетие" Любовь Елисеева. Концерт пройдет в районе Сокол (улица Сальвадора Альенде, дом 1) в 13:00.

В этот же день концерт в честь Всемирного дня доброты состоится в Рязанском районе (улица Зеленодольская, дом 4). Начало концерта "Идти всегда дорогою добра" запланировано на 13:30.

В районе Марьино также запланирована концертная программа. 13 ноября в 14:30 на улице Люблинской, доме 159 выступил победительница конкурса "Голоса "Московского долголетия".

Песни итальянских и советских композиторов прозвучат в районе Бескудниково 14 ноября. Там в 12:00 с концертом выступил ансамбль "Вдохновение".

В четверг, 14 ноября, запланировала и ретродискотека для горожан старшего поколения. Потанцевать можно будет на улице Пришвина, доме 12, корпусе 2, в районе Бибирево в 15:00.

Ретромероприятие запланировано и в ТиНАО: там пройдет фестиваль ретротанцев "Под осенним небом". Гостей ждут к 11:00

А 15 ноября в Капотне проведут танцевальный конкурс "Возраст танцам не помеха". По адресу: 1-й квартал Капотни, дом 14 гостей ожидают танцы и выступление коллективов проекта "Московское долголетие".

Нынешней осенью стартовал новый сезон проекта "Московское долголетие". В рамках проекта открылось 240 групп по различным спортивным направлением, 225 учебных программ в более чем 20 столичных вузах. В октябре на новые занятия в проекте записалось около 20 тысяч человек. Наиболее популярным направлением стало обучение в вузах.

Для московских пенсионеров работают курсы по информационным технологиям и английскому языку, по психологии, ландшафтному дизайну, пчеловодству, овощеводству, лекарственным травам, занятия по бизнесу и развитию творческих способностей.