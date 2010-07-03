Лекции, ретротанцы и конкурсы. Чем заняться москвичам в рамках "Московского долголетия"

13:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичей старшего поколения пригласили посетить лекции, танцевальный конкурс и ретродискотеку в рамках проекта "Московское долголетие", сообщает портал мэра и правительства столицы.
11 ноября горожан ждут в районе Гагаринский (Ленинский проспект, дом 60/2), где в 12 часов пройдет лекция о том, как помочь себе с помощью остеопатии и кинезиологии. Прочтет ее сотрудник Центра современной восстановительной медицины.
С концертной программой "Виват, оперетта!" 12 ноября выступит актриса театра и участница проекта "Московское долголетие" Любовь Елисеева. Концерт пройдет в районе Сокол (улица Сальвадора Альенде, дом 1) в 13:00.
В этот же день концерт в честь Всемирного дня доброты состоится в Рязанском районе (улица Зеленодольская, дом 4). Начало концерта "Идти всегда дорогою добра" запланировано на 13:30.
В районе Марьино также запланирована концертная программа. 13 ноября в 14:30 на улице Люблинской, доме 159 выступил победительница конкурса "Голоса "Московского долголетия".
Песни итальянских и советских композиторов прозвучат в районе Бескудниково 14 ноября. Там в 12:00 с концертом выступил ансамбль "Вдохновение".
В четверг, 14 ноября, запланировала и ретродискотека для горожан старшего поколения. Потанцевать можно будет на улице Пришвина, доме 12, корпусе 2, в районе Бибирево в 15:00.
Ретромероприятие запланировано и в ТиНАО: там пройдет фестиваль ретротанцев "Под осенним небом". Гостей ждут к 11:00
А 15 ноября в Капотне проведут танцевальный конкурс "Возраст танцам не помеха". По адресу: 1-й квартал Капотни, дом 14 гостей ожидают танцы и выступление коллективов проекта "Московское долголетие".
Нынешней осенью стартовал новый сезон проекта "Московское долголетие". В рамках проекта открылось 240 групп по различным спортивным направлением, 225 учебных программ в более чем 20 столичных вузах. В октябре на новые занятия в проекте записалось около 20 тысяч человек. Наиболее популярным направлением стало обучение в вузах.
Для московских пенсионеров работают курсы по информационным технологиям и английскому языку, по психологии, ландшафтному дизайну, пчеловодству, овощеводству, лекарственным травам, занятия по бизнесу и развитию творческих способностей.
Программа "Московское долголетие"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: