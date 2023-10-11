Более 1,1 тысячи памятников промоют перед зимой в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1,1 тысячи столичных памятников промоют в преддверии зимы. Данные мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"Каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", – отметил он.

По словам заммэра, с апреля по октябрь сооружения промывают регулярно. Так, раз в месяц специалисты проводят регламентные работы. Они проверяют повреждения или ржавчину на объекте, после чего промывают его водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершение памятник насухо вытирают, особое внимание уделяют скульптурам с мелкими деталями, каждую из которых очищают вручную при помощи мягких щеток.

Для промывки крупных памятников используют автогидроподъемники и поливомоечные машины, уточнил Бирюков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва остается самым зеленым мегаполисом мира.

Благодаря реализации различных экологических проектов воздух в городе за последние годы стал вдвое чище. Мэр напомнил, что в Москве за последние годы создали или благоустроили в общей сложности порядка тысячи парков, тысячи дворов, 500 улиц и общественных пространств.

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