Столичные центры госуслуг победили в двух номинациях всероссийского конкурса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные центры "Мои документы" победили в двух номинациях Всероссийского конкурса "Лучший многофункциональный центр России". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Итоги конкурса подвели на VII Всероссийском форуме центров госуслуг "Мои документы", который прошел 6 октября в Рязани.

Ракова обратила внимание, что за 12 лет в Москве открыли 137 офисов "Мои документы". В настоящее время они по-прежнему продолжают расширять возможности.

"Мы рады, что команда офисов "Мои документы" одержала победу в двух номинациях Всероссийского конкурса "Лучший многофункциональный центр России". Приятно, что наши успехи и достижения уже традиционно отмечают на федеральном уровне", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

Сотрудница центра "Мои документы" ЮЗАО Ирина Копотилова получила награду в номинации "Лучший универсальный специалист МФЦ". Флагманский офис "Мои документы" Северо-Западного административного округа, центры госуслуг районов Коньково, Лефортово, Марьино и Отрадное победили в категории "Крупная региональная сеть МФЦ".

До этого стало известно, что специалисты столичных центров госуслуг провели свыше 4,6 тысячи видеоконсультаций. У горожан есть возможность выбрать удобную дату для консультации, получить информацию при помощи смартфона и сэкономить время. В 2023 году такой услугой воспользовались более 2,8 тысячи раз.

