Собянин: ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тыс москвичей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что за госуслугами каждый день обращаются почти 70 тысяч москвичей. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тысяч москвичей. И каждый получает индивидуальный подход", – заявил мэр.

Собянин рассказал, что сотрудники центров госуслуг участвуют в разных социально значимых для города проектах. Так, в павильонах "Здоровая Москва" они помогают москвичам подготовиться к прохождению обследований, встречают посетителей и решают возникшие немедицинские вопросы в городских медучреждениях, а в парках организовывают тренировки проекта "Спортивные выходные".

Кроме того, во флагманских центрах больницы имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского сотрудники центров госуслуг работают в качестве администраторов.

"Спасибо, друзья, за сервис высшего уровня, отзывчивость и профессионализм!", – резюмировал Собянин.

Ранее проект "Спортивные выходные" одержал победу в ежегодной премии "Спорт и Россия" в номинации "Лучшая программа по популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения Москвы". Присоединиться к тренировкам также можно и в онлайн-формате. Ознакомиться с графиком их проведения можно на сайте проекта или в центрах госуслуг.



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