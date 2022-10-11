Юлиана Княжевская: новое здание построят для эндокринологического научного центра в ЮАО

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Для эндокринологического научного центра, расположенного на улице Москворечье, построят новое здание. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"На участке предлагается строительство одного или нескольких зданий общей площадью около 35 тысяч квадратных метров, а максимальная высота будет достигать 45 метров", – приводит пресс-служба слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Отмечается, что здание центра будет разделено на части, одну из которых отведут под строительство нового дополнительного объекта. Для возведения корпуса отведут участок площадью 1,3 гектара.

До этого Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования указанного объекта. Согласно документу, на участке предполагается строительство нового эндокринологического научного центра, а также других медицинских учреждений.

При необходимости инженерные коммуникации будут обновлены. Прилегающую территорию должны благоустроить, а также оборудовать на ней удобные подъезды к корпусам.

Ранее Княжевская сообщила, что за первые 7 месяцев с начала 2022 года в Москве было оформлено и утверждено более 7 тысяч градостроительных документов. Также было принято более 32,2 тысячи заявок на оказание различных госуслуг в сфере строительства, добавила она.

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