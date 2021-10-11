Сезон развода караулов в Кремле завершится 16 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

16 октября в Кремле состоится последняя торжественная церемония развода пеших и конных караулов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

"16 октября 2021 года в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля состоится заключительная в этом сезоне церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что в этом году сезон развода караулов стартовал 29 мая, однако в июле проведение церемоний было временно приостановлено из-за ситуации с распространением коронавируса.

Ранее на Кутузовском проспекте по случаю 80-летия Битвы за Москву открыли памятный знак, посвященный 21-й дивизии народного ополчения Киевского района столицы. Как рассказал Сергей Собянин, 68 ее бойцов впоследствии стали героями Советского Союза. Он также отметил, что с 2021 года 11 октября станет Днем Московского народного ополчения.

