Движение ограничат в районе Берсеневской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Берсеневской набережной ограничат с 15 октября по 1 декабря из работ по комплексному благоустройству. Перекрытие также будет действовать по ночам в некоторые дни с 15 октября по 25 ноября, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

С 15 октября по 1 декабря круглосуточно ограничат движение на участке Берсеневской набережной от дома 12, строение 1 до бокового проезда улицы Серафимовича. Там для движения сохранят одну полосу.

С 15 октября по 25 ноября с 23:00 до 6:00 по понедельникам, вторникам и средам будет перекрываться Берсеневская набережная – от Берсеневского переулка до Берсеневской набережной дома 18-20-22, строения 1.

Благоустраивают Берсеневскую набережную. Ниже информация, как изменится движение в районе. pic.twitter.com/RLVKxMQYyD — Московский транспорт (@DtRoad) 11 октября 2019 г.



Одностороннее движения сохранят от дома 18-20-22, строения 1 до бокового проезда улицы Серафимовича, двустороннее движение – по Берсеневскому переулку.

Также будет организовано двустороннее движение на Болотной набережной – от Берсеневского переулка до дома 15, корпуса 1 по Болотной набережной и реверсивное движение на Болотной набережной – от Патриаршего моста до дома 2, корпуса 8 по улице Серафимовича.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Раменки 11 октября введут дорожные перекрытия из-за фестиваля Nauka 0+. Автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Колмогорова.