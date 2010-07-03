Движение ограничат в районе Берсеневской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение на Берсеневской набережной ограничат с 15 октября по 1 декабря из работ по комплексному благоустройству. Перекрытие также будет действовать по ночам в некоторые дни с 15 октября по 25 ноября, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
С 15 октября по 1 декабря круглосуточно ограничат движение на участке Берсеневской набережной от дома 12, строение 1 до бокового проезда улицы Серафимовича. Там для движения сохранят одну полосу.
С 15 октября по 25 ноября с 23:00 до 6:00 по понедельникам, вторникам и средам будет перекрываться Берсеневская набережная – от Берсеневского переулка до Берсеневской набережной дома 18-20-22, строения 1.
Благоустраивают Берсеневскую набережную. Ниже информация, как изменится движение в районе. pic.twitter.com/RLVKxMQYyD— Московский транспорт (@DtRoad) 11 октября 2019 г.
Одностороннее движения сохранят от дома 18-20-22, строения 1 до бокового проезда улицы Серафимовича, двустороннее движение – по Берсеневскому переулку.
Также будет организовано двустороннее движение на Болотной набережной – от Берсеневского переулка до дома 15, корпуса 1 по Болотной набережной и реверсивное движение на Болотной набережной – от Патриаршего моста до дома 2, корпуса 8 по улице Серафимовича.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Раменки 11 октября введут дорожные перекрытия из-за фестиваля Nauka 0+. Автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Колмогорова.
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