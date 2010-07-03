Движение на Северо-Восточной хорде ограничат из-за съемок фильма

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Движение на участке Северо-Восточной хорды ограничат 13 октября из-за съемок фильма.

Как рассказали в информационном центре транспортного комплекса города, ограничение будет действовать в районе дома 3А, строение 1 на улице Пермская с 6:00 до 18:00.

Уточняется, что движение перекроют на двух полосах, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что движение в районе "Лужников" временно ограничат в четверг, 10 октября с 22:00 из-за футбольного матча между сборными России и Шотландии.