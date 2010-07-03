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Город

13:56

Движение на улице Колмогорова перекроют из-за фестиваля науки

город перекрытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Раменки 11 октября введут дорожные перекрытия из-за фестиваля Nauka 0+. Автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Колмогорова, говорится на портале мэра и правительства столицы.

С 12 по 20 октября нельзя будет парковаться на участках Крылатской улицы. Стоянку запретят в районе дома 14 и на съезде к улице Нижние Мнёвники – рядом с "Дворцом ледового спорта ", где пройдет Международный теннисный турнир "Кубок Кремля".

В понедельник, 13 октября, из-за съемок фильма ограничат движение на участке Северо-Восточной хорды. Ограничение будет действовать в районе дома 3А, строения 1, на улице Пермской с 6:00 до 18:00.

С 11 октября на участке улицы Братьев Рябушинских круглосуточно ограничили движение транспорта из-за работ на инженерных сетях. Ограничения будут действовать до 1 декабря в районе съезда на проспект Лихачева.

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