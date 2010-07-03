В Москомархитектуре прокомменировали роспись дома на Большой Дмитровке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москомархитектура не согласовывала роспись фасада здания XIX века на Большой Дмитровке абстрактным рисунком, рассказали в ведомстве Агентству "Москва".

В комитете уточнили, что в 2016 году выдавался колористический паспорт на другой облик, где был монотонный сине-голубой цвет фасада. С тем, что есть сейчас, это не совпадает.

Ранее сообщалось, что фасад построенного в середине XIX века дома на Большой Дмитровке закрасили ярким абстрактным рисунком. Местные жители креатив не оценили и назвали его "актом колористического вандализма".



Какие уличные рисунки объявлены вне закона

В конце июля в столице впервые утвердили правила нанесения граффити. В них уточняется, что теперь уличным художникам можно рисовать только на определенную тематику – спорт, туризм, космос, искусство и история. Все арт-объекты авторы должны согласовывать.

В центре столицы планируется закрасить более 180 граффити. Большая часть незаконных надписей обнаружилась на тепловых пунктах и на нежилых строениях.