Город выставил на торги 4 помещения исторического здания в Басманном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выставила на торги единым слотом четыре помещения исторического здания в Басманном районе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя московского департамента городского имущества Максима Гамана.

Гаман отметил, что общая площадь помещений около станции метро "Курская" составляет 882,1 "квадрата". Здание, в котором они расположены, является объектом культурного наследия федерального значения, известным как флигель городской усадьбы Чернышева. Инвестору предстоит провести реставрацию помещений и приспособить их под современное использование. Можно открыть частную школу или гостиницу, подчеркнул он.

Историческое здание находится по адресу Старая Басманная улица, дом 20, строение 1. Недалеко расположены жилые дома и медорганизации, в связи с чем там активное движение пешеходов и автомобилей. Помещения, выставленные на торги, в данный момент не используются.

Гендиректор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов указал, что объекты культурного наследия на торгах пользуются спросом. Поучаствовать в аукционе могут все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию на торговой площадке, получить электронную подпись, внести задаток в размере 20% от начальной цены слота и подать заявку на участие до 23 сентября. Торги пройдут 27 сентября.

Ранее сообщалось, что комплекс "Кресты" в Санкт-Петербурге до весны 2025 года выставят на торги. Начальная стоимость – около миллиарда рублей. Точная цена будет определена специалистами к моменту объявления аукциона.

Здание бывшего СИЗО недавно отнесли к выявленным объектам культурного наследия Петербурга с целью открыть там общественное пространство.