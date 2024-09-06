Гендиректор "Дом.РФ" сообщил о намерении продать "Кресты" за 1 млрд рублей

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До весны 2025 года комплекс "Кресты" в Санкт-Петербурге будет выставлен на аукцион. Начальная стоимость составит около миллиарда рублей. Точную цену определят специалисты к моменту объявления аукциона, сообщил генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко в беседе с "Ведомостями".

Уточняется, что здание бывшего следственного изолятора не так давно отнесли к выявленным объектам культурного наследия Санкт-Петербурга с целью открыть в строении общественное пространство.

Строительство следственного изолятора № 1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершилось в конце XIX века. До 2017 года учреждение функционировало. Более чем за 100 лет наказание в нем отбывали писатель Лев Гумилев, революционер Лев Троцкий, поэт Николай Заболоцкий.

В конце 2017 года учреждение перенесли в новый комплекс "Кресты-2", находящийся в Колпине. В ноябре 2022 года в СМИ появилась информация о том, что власти города хотят выставить здание на торги с целью дать пространству вторую жизнь. В 2023 году бывший СИЗО передали "Дом.РФ".

В августе стало известно, что на торги выставят два участка в Южном Бутове. О решении выставить на торги право на редевелопмент по программе комплексного развития территорий рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Площадь обоих участков превышает 30 гектаров. Все работы на участках передадут инвестору, которые определится на аукционе.