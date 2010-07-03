В Дмитровском районе началось строительство дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Дмитровском районе началось строительство жилого дома по программе реновации. Здание расположится на Долгопрудной улице, дом № 7. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Всего в здании будет 60 однокомнатных, 69 двухкомнатных и 19 трехкомнатных квартир. Для маломобильных граждан оборудуют пять квартир. В каждой секции дома установят грузопассажирские лифты.

На первом этаже дома разместятся аптеки, магазины и другие помещения. Рядом с домом оборудуют детскую игровую и спортивную площадки, а также пространство для отдыха взрослых. По всей территории высадят цветники, кустарники и деревья.

Ввести жилой дом в эксплуатацию планируют в 2020 году. Всего в Дмитровском районе в программе реновации участвуют 55 жилых домов

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

