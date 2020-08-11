В Москве из-за ремонта ограничили движение на Большой Академической улице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Большой Академической улице столицы ограничили движение автомобилей из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба центра организации дорожного движения.

Там уточнили, что на данном участке три полосы объединили в одну.

"В месте проведения работ ограничено до одной полосы из трех. Сразу после выезда из Алабяно-Балтийского тоннеля", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в разных районах на востоке, северо-востоке и в центре Москвы изменились маршруты наземного транспорта.