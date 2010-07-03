В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие около 240 тыс мусульман

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Праздничные богослужения в честь наступления Курбан-байрама в столичных мечетях и на двух дополнительных площадках города посетили порядка 240 тысяч человек, передает Агентство "Москва".

Как рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, в этом году богослужения проходили в шести местах: в четырех мечетях и на двух площадках, а именно в павильоне №2 парка "Сокольники" и на футбольном поле в Братеевском каскадном парке. Направлять людей помогали волонтеры.

Происшествий во время празднования зафиксировано не было. Курбан-байрам будет отмечаться еще три дня.

Ранее сообщалось, что около 500 тысяч человек отметят Курбан-байрам в Москве и области. Заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов рассказал, что за безопасностью в городе в этот день будут следить сотрудники МВД и ФСБ, – всего свыше свыше 3,5 тысячи человек.