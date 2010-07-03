Маршруты нескольких автобусов и трамваев изменятся в Москве 11 августа

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице в связи с проведением праздника Курбан-байрам 11 августа внесены изменения в маршруты наземного транспорта в районе станций метро "Проспект Мира", "Отрадное" и "Минская", сообщает портал мэра и правительства.
Так, трамвай №50 будет следовать от проезда Энтузиастов до Каланчевской улицы, трамвай №7 – от улицы Богородского до Каланчевской улицы. Вместе с тем на участке "Метро “Новослободская”" – "МИИТ" по внутреннему кольцу вместо трамвая №50 пустят автобусы, которые будут идти по маршруту от станции метро "Новослободская" по Сущевской и Тихвинской улицам, Минаевскому и Новосущевскому переулкам, улице Образцова, далее обратно через площадь Борьбы и Перуновский переулок к станции метро "Новослободская".
Автобус № 0 пустят от Рижского вокзала до Минаевского переулка, далее по маршруту трамвая №9 до площади Тверская Застава. Автобус №98 при движении к платформе Лианозово после остановки "Микрорайон 4д Отрадного" будет следовать по улицам Санникова и Декабристов к Алтуфьевскому шоссе, а при движении к Юрловскому проезду после остановки "Улица Хачатуряна" пойдет к развороту на Алтуфьевском шоссе и далее через улицу Декабристов к станции метро "Отрадное".
В Москве введены ограничения в работе транспорта
Автобус №803 на промежутке от остановки "Алтуфьевское шоссе, дом 12" до станции метро "Отрадное" вместо улицы Хачатуряна поедет по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов. Автобус С6 при движении от Юрловского проезда после остановки "Микрорайон 4д Отрадного" проследует через улицы Санникова и Декабристов.
Также пассажирам следует обратить внимание на то, что автобусы №58, 103, 130, 187, 260, 908 могут следовать с увеличенными интервалами движения.
Ранее сообщалось, что около 500 тысяч человек отметят Курбан-байрам в Москве и области. Заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов рассказал, что за безопасностью в городе в этот день будут следить сотрудники МВД и ФСБ, – всего свыше свыше 3,5 тысячи человек. Помогать им будут волонтеры.
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