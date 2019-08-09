Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В выходные, 10 и 11 августа, в Москве пройдет несколько спортивных соревнований, а также крупный религиозный праздник. Рассказываем, что перекроют и как объехать, чтобы добраться до цели.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Религиозный праздник

В воскресенье все мусульмане отмечают Курбан-байрам. В связи с религиозным праздником на нескольких улицах в центре Москвы изменится схема движения. Так, с полуночи до 11 часов перекроют улицы Дурова и Щепкина от улицы Самарской до Садового кольца. Водители не смогут проехать по улице Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца. Капельский переулок перекроют от проспекта Мира до улицы Гиляровского. С 10 часов до окончания праздника на перекрытых улицах нельзя будет оставить машину.



Фото: transport.mos.ru

Также с 4 часов утра до 11 часов полностью перекроют Большую Татарскую улицу и все примыкающие к ней переулки: Старый Толмачевский, Татарский, Климентовский, Озерковский, Руновский. Парковаться здесь также будет запрещено.

Фото: transport.mos.ru

А с часу ночи до окончания праздника ограничат движение на улице Минской от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта. С 5 часов утра до 10 часов проезд закроют на улице Хачатуряна от Каргапольской до улицы Санникова.

Футбольный матч и соревнования по триатлону

Фото: transport.mos.ru

11 августа с 17 часов до 22 часов из-за проведения футбольного матча между столичным ЦСКА и клубом "Сочи" полностью перекроют движение на улицах вблизи стадиона "ВЭБ Арена".

В это время будет недоступен проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и участок 3-й Песчаной улицы – от 2-й Песчаной улицы до дома 23, корпуса 5, на Новопесчаной улице.



Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в связи с проведением соревнований по триатлону 11 августа с 9 часов до 13 часов будет перекрыта улица Крылатская от улицы Нижние Мнёвники до проспекта Маршала Жукова.

Согласованный митинг

Фото: transport.mos.ru

Движение транспорта в районе метро "Сретенский бульвар" будет перекрыто 10 августа в связи с проведением митинга. Нельзя будет проехать по улице Маши Порываевой – от улицы Каланчевской до Докучаева переулка и по проспекту Академика Сахарова – от Докучаева переулка до Садового кольца. Перекрытия будут действовать с 07:30 до 18:30.

Также утром 10 августа для водителей закроют одну полосу движения на участке проспекта Андропова вблизи дома № 9. Ограничения там продлятся с 06:00 до 07:30.