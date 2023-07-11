Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вышел первый в этом году номер журнала "Московское наследие". Он будет распространяться в библиотеках, музеях, книжных магазинах, вузах и средних профессиональных учебных заведениях, а также в органах госвласти. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, авторы собрали на страницах журнала множество интересных материалов.

"Например, в издании представлены статьи о реставрационных находках в доме купцов Варгиных на Пятницкой улице, об истории Александровского сада, архитектурном наследии Введенского некрополя", – добавил он.

Читатели смогут познакомиться с удивительными открытиями, связанными с павильоном № 5 "Физика" на ВДНХ, а также с расследованием столичных архивистов о церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Столешниках.

Уточняется, что тираж издания составил 10 тысяч экземпляров. Каждый желающий сможет бесплатно получить экземпляр журнала в точках распространения. Перечень адресов опубликован на последней странице каждого номера.

Ранее стало известно, что музеи Московского Кремля будут открыты для посетителей с 11 июля.

Для гостей будут доступны Оружейная палата, выставка "Небесное воинство. Образ и почитание", музеи-соборы, тематические и обзорные экскурсии.

При этом останется пользующаяся большой популярностью экскурсия по Александровскому саду, которую запустили в начале июля.

До этого Сергей Собянин рассказал о масштабном фестивале национального гостеприимства "Дружба народов", который пройдет на ВДНХ с 13 по 16 июля. На этом фестивале жители города смогут ознакомиться с национальными культурами.

Собянин: с 13 по 16 июля на ВДНХ пройдет фестиваль "Дружба народов"