В Москве за сутки скончались 27 пациентов с коронавирусом

Еще 27 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, сообщает оперштаб. У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Таким образом, общее число умерших составляет 4 143 человека. Днем ранее сообщалось о 29 умерших.

За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни.

На 11 июля в Москве зафиксировано почти 228,7 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились более 164 тысяч пациентов.

Ранее сообщалось, что участники испытаний вакцины от COVID-19 смогут позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия. Через четыре дня первая группа добровольцев из 18 человек покинет стационар.