Рейды против нелегальных таксистов пройдут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В Москве пройдут рейды против нелегальных таксистов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя комиссии Мосгордумы по безопасности Инну Святенко.

Святенко добавила, что внеплановые рейды пройдут в Москве из-за поступивших к ним жалоб от москвичей, которые сообщали о работе нелегальных перевозчиков в районе Люблино.

"Мы проводили совещание именно в районе Люблино с ГИБДД, с МВД, ЦОДД и представителями прочих структур для того, чтобы понять, как мы можем спрофилактировать эту ситуацию. Будем ходить в рейды", – заявила она.

Она также добавила, что для достижения эффективности в данном вопросе подобные рейды будут проводиться неоднократно. Святенко уточнила, что если они начнут получать жалобы из других районов Москвы, то рейды будут проводиться и там при участии активистов общественного объединения правоохранительной направленности "Безопасная столица".

В марте текущего года столичные полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, объявленных ранее в розыск. Полицейские проверили 11 393 водителя такси, из них 3698 человек поставлено на учет. Правоохранители составили около 55 тысяч административных материалов. Было выявлено 898 нарушителей миграционного законодательства.

В общей сложности полицейские выявили 31 преступление, еще 43 преступления были раскрыты.

