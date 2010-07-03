В столице задержали 18 находящихся в розыске таксистов

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Столичные полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, объявленных ранее в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МВД в понедельник, 1 апреля.

В ведомстве отметили, что рейд проводился с 20 по 29 марта. Его целью является обеспечение безопасности при перевозке пассажиров и выявление нарушений миграционного законодательства и пресечение правонарушений и преступлений.

Полицейские проверили 11 393 водителя такси, из них 3698 человек поставлено на учет. Правоохранители составили около 55 тысяч административных материалов. Было выявлено 898 нарушителей миграционного законодательства.

В общей сложности полицейские выявили 31 преступление, еще 43 преступления были раскрыты.

31 марта на Третьем транспортном кольце 25-летний таксист Хусейн Гугаев сбил полицейского, который оформлял ДТП. Правоохранитель получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Впоследствии выяснилось, что Гугаев в 2017 году был лишен водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. При этом он получал заказы от агрегатора.

