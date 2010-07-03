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Переселенцам из аварийного жилья предоставят более 40 квартир в новостройке в Солнечногорске. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

"Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации получили секции 1 и 2 жилого дома, возведенного в рамках первого этапа на улице Куйбышева в поселке Менделеево городского округа Солнечногорск", – сообщили в ведомстве.

Общая площадь 2 новых секций по 12 этажей составляет 7 тысяч квадратных метров. Они полностью готовы к вводу в эксплуатацию. Каждая секция рассчитаны на 95 квартир.

"В новостройке 43 квартиры предназначены для граждан-переселенцев из аварийного жилья", – рассказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Придомовая территория уже благоустроена: установлены детская и спортивная площадки, имеются паковочные места.

Ранее стало известно, что в Москве за два года по программе реновации построили 43 дома. Около 350 тысяч семей получили возможность улучшить свои жилищные условия.