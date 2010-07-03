Два дома по программе реновации введут в эксплуатацию в 2020 году на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два жилых дома с фасадами в пастельных тонах в районе Косино-Ухтомский введут в эксплуатацию в 2020 году. Строительство ведется в рамках программы реновации, сообщила пресс-служба департамента строительства.

"В районе Косино-Ухтомский по адресу улица Каскадная, владение 21, в следующем году введут в эксплуатацию два жилых дома по программе реновации. Строительство ведется на двух земельных участках. В настоящее время идет возведение монолитных конструкций подземной части жилого дома на первом участке и обустройство котлована на втором", – заявил глава департамента Андрей Бочкарев, передает Агентство "Москва".

Дома монолитные, они представляют собой двухсекционные здания переменной этажности до 12-13 этажей, возводимые по индивидуальным проектам. Фасады зданий будут выполнены в сдержанной цветовой гамме.

В доме на первом земельном участке будет 84 квартиры. Их общая площадь составит 4 тысячи 865,95 квадратных метра. На втором земельном участке будет 92 квартиры общей площадью 5243 квадратных метра.

На первых этажах будут вестибюль, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для почтовых ящиков, колясочная и технические помещения.

В каждой секции будут установлены по два лифта грузоподъемностью 400 килограммов и 1 тонна. Также предусмотрено благоустройство территории вокруг дома.

Всего в районе Косино-Ухтомский новые квартиры получат жители 55 жилых домов общей площадью 97,1 тысячи квадратных метров. Для начала переселения подобраны пять стартовых площадок.

В Москве за два года по программе реновации построили 43 дома. За это время около 350 тысяч семей получили возможность улучшить свои жилищные условия.

