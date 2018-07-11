Южный вестибюль станции "Спортивная" и платформа Лужникки начали работать только на выход

Южный вестибюль станции метро "Спортивная" и станция Московского центрального кольца (МЦК) "Лужники" начали работать только на выход пассажиров, передает Агентство "Москва".
Станции изменили гарфик работы в связи с полуфиналом ЧМ-2018 между сборными Англии и Хорватии.
На матче между сборными Хорватии и Англии, который состоится 11 июля в 21:00 примут участие четыре тысячи волонтеров.
Ранее сообщалось, что общественный транспорт в Москве будет работать во время полуфинала ЧМ-2018 до трех часов утра. Помимо шаттлов, в столице продлят работу подземки, МЦК и аэроэкспрессов. А вот южный вестибюль станции "Воробьевы горы" и на станцию "Университет" закроют сразу же после окончания матча. Ограничения продлятся в течении получаса с 22:30 до 0:00
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