Южный вестибюль станции "Спортивная" и платформа Лужникки начали работать только на выход

Южный вестибюль станции метро "Спортивная" и станция Московского центрального кольца (МЦК) "Лужники" начали работать только на выход пассажиров, передает Агентство "Москва".

Станции изменили гарфик работы в связи с полуфиналом ЧМ-2018 между сборными Англии и Хорватии.

На матче между сборными Хорватии и Англии, который состоится 11 июля в 21:00 примут участие четыре тысячи волонтеров.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт в Москве будет работать во время полуфинала ЧМ-2018 до трех часов утра. Помимо шаттлов, в столице продлят работу подземки, МЦК и аэроэкспрессов. А вот южный вестибюль станции "Воробьевы горы" и на станцию "Университет" закроют сразу же после окончания матча. Ограничения продлятся в течении получаса с 22:30 до 0:00