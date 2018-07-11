На матче между сборными Хорватии и Англии будут работать 4 тысячи волонтеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На матче между сборными Хорватии и Англии будут работать четыре тысячи волонтеров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя оргкомитета "Россия-2018".
В "Лужниках" будут сопровождать болельщиков 2171 волонтер оргкомитета "Россия–2018" и 1946 городских волонтеров.
Игра пройдет 11 июля в 21:00. Англичане встретятся с хорватами уже в пятый раз.
Ежедневно более сотни волонтеров в несколько смен также дежурят более чем на 80 станциях метро, которые наиболее востребованы у болельщиков. Отличить волонтера среди толпы можно по нагрудному значку, нарукавной повязке и яркой красной кепке.
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