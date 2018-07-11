Более 400 обращений граждан поступило в приемную Собянина с начала ее работы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
С начала работы общественной приемной Сергей Собянина, операторы приняли более четырехсот обращений жителей столичного региона. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Начиная с 26 июня, мы получили 430 обращений и ответили на 600 вопросов, которые интересовали граждан", – рассказала руководитель общественной приемной Тамара Гаврилина.
Она уточнила, что в приемной осуществляют первичную обработку обращений, наказов и предложений.
"Мы делим все сообщения по категориям, а после – по тематикам. Самые часто задаваемые вопросы жителей – почти 23% – касаются проблем ЖКХ", – добавила Гаврилина и отметила, что после первичной сортировки все обращения направляются в штаб.
Ранее только пять из 32 претендентов на пост мэра Москвы смогли преодолеть муниципальный фильтр и предоставить в установленные сроки в Мосгоризбирком документы на регистрацию кандидатами.
Первым документы на регистрацию сдал действующий мэр Москвы Сергей Собянин, который участвует в выборах как самовыдвиженец.
За ним последовали кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, выдвинутый ЛДПР глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, кандидат от КПРФ Вадим Кумин и представитель партии "Союз горожан", экс-глава строительной компании СУ-155 Михаил Балакин. Все они были выдвинуты от конкретной партии, поэтому сбор подписей избирателей им не требовался.
Чтобы зарегистрировать свою кандидатуру, необходимо было заручиться поддержкой от 110 до 115 депутатов не менее чем 110 муниципальных образований. Самовыдвиженцы должны были собрать от 36,1 до 39,7 тысячи подписей избирателей.
Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.
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