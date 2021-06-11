Политехнический музей анонсировал образовательные мероприятия в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Политехнический музей анонсировал серию образовательных мероприятий, которые пройдут в предстоящие выходные. В их числе оказалась лекция для детей о солнечной энергии, а также аудиовизуальный спектакль-экскурсия.

Так, 12 июня в 13:00 по адресу 2-й Донской проезд, дом 9, для детей и их родителей пройдет лекция-обсуждение "Почему мы до сих пор не заряжаем наши телефоны от солнца?". Физик Екатерина Гостева расскажет о том, чем традиционная энергетика отличается от возобновляемой и когда на Земле закончится нефть, газ и уголь.

Ребята соберут из конструктора станцию слежения за солнцем и попробуют поймать свет с помощью солнечной батареи.

Кроме того, в этот же день Политехнический музей в сотрудничестве с Liquid Theatre покажет аудиовизуальный спектакль "Тася ищет ответы". Он пройдет в фондохранилище музея. Посетители узнают, что происходит в музее после его закрытия.

А 13 июня в 14:00 в Community Moscow по адресу Космодамианская набережная, дом 2, музей проведет традиционную встречу из цикла "Бранч с ученым". Инженер Дарья Ловская расскажет о материалах нового поколения – аэрогелях. Гости встречи узнают, как вещество применяют в лечении разнообразных заболеваний.

В 16:00 в воскресенье в Открытой коллекции Политехнического музея, расположенной по адресу Волгоградский проспект, дом 43, строение 5, для ценителей современного искусства пройдет авторская экскурсия в "Слепой зоне".

Молодые художники расскажут о своих проектах, опыте создания арт-объектов и внедрения инсталляций на территории действующего фондохранилища музея.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, однако заранее необходимо зарегистрироваться. При посещении Открытой коллекции нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Ранее Московский музей современного искусства и Школа современного искусства "Свободные мастерские" представили персональную выставку Анастасии Ларионовой "Метод [-1]". Экспозиция демонстрирует теоретическое обоснование ее художественного метода.

Гости выставки могут заглянуть на "внутреннюю кухню", которая обнажает ход мысли и способ исследований художницы. На ней представлены работы последних нескольких лет Ларионовой, выполненные в разных техниках, среди которых – живопись, графические листы, эскизы и видео.

