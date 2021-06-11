Власти Москвы обсудят с бизнесом антиковидные зоны в ресторанах

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Столичные власти в ближайшее время намерены обсудить с бизнесом, как организовать антиковидные зоны в ресторанах. Об этом в эфире телеканала Москва 24 сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Давайте мы еще раз – сами предприниматели это предложили. Мы в ближайшее время обсудим, как они себе видят этот формат: как он будет соблюдаться, какие требования и хватит ли им возможностей для этого. Пообщаемся в ближайшие дни с бизнесом", – отметил глава ведомства.
Ранее сообщалось, что в Москве за последние сутки выявили 5 853 случая коронавирусной инфекции. За минувшие 24 часа в России подтвердили 12 505 новых случаев COVID-19.
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в столице объясняется несоблюдением гражданами действующих профилактических мер. Она при этом подчеркнула, что даже в сложившейся ситуации власти не намерены вводить дополнительные ограничения.
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