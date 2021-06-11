Спасатели МЧС провели дезинфекцию Белорусского вокзала в Москве

Фото: Агентство "Москва"/ Денис Воронин

Сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ провели очередную специальную санитарную обработку Белорусского вокзала в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Всего было продезинфицировано более 21 тысячи квадратных метров.

"Меры приняты с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении пресс-службы.

На дезинфекцию Белорусского вокзала специалистам потребовалось около одной тонны дезинфицирующего раствора. Кроме того, для спецобработки комплекса использовался водный раствор хлоркислородных соединений, который предназначен для борьбы с вирусами и бактериями.

Ранее Сергей Собянин напомнил о важности соблюдения санитарных норм. Он подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в столице остается сложной, из-за чего власти города в ближайшие дни рассчитывают открыть дополнительные больницы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.