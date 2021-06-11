Детский сад с бассейном появился в ЖК "Испанские кварталы" в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ЖК "Испанские кварталы" в ТиНАО построили детский сад на 350 мест с бассейном, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Объект возвели в районе деревни Николо-Хованское на средства инвестора. Трехэтажное здание отвечает всем современным требованиям.

Групповые ячейки расположены отдельными блоками, в составе каждой ячейки предусмотрены раздевалки, игровые, буфетные, спальные комнаты.

В детском саду оборудованы плавательный бассейн, зал для занятий музыкой, физкультурный зал, а также кружковые комнаты, медкабинет с процедурной, кабинеты логопеда и психолога. На территории обустроены игровые площадки с теневыми навесами, физкультурная площадка с покрытием из резиновой крошки.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Марьина Роща построят жилой комплекс с образовательным центром на 200 мест.

Он разместится на улице Веткина, владении 2. В конце апреля градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о подготовке проекта планировки соответствующей территории. Строительство охватит четыре участка суммарной площадью 2,4 гектара.