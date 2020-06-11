Как будут работать социальные учреждения в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Социальные учреждения Москвы будут работать по особому графику в связи с трехдневными выходными по случаю празднования дня России. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.



Медицинские организации

Взрослые поликлиники 12 и 14 июня будут принимать пациентов с 9:00 до 16:00. В субботу, 13 июня, рабочие часы будут длиннее – закроются учреждения в 18:00. Кроме того, круглосуточно будут работать амбулаторные КТ-центры. Вызвать врача разрешат с 8:00 до 20:00.

Прием в женских консультациях 12 и 14 июня будет идти на базе одного из учреждений округа с 09:00 до 16:00. 13 июня женские консультации будут работать с 09:00 до 15:00.

Что касается детских поликлиник, то 12 и 14 июня помощь будут оказывать на дому, но только до 18:00 (прием заявок завершат за полчаса до этого). 13 июня поликлиники можно посетить, причем в период с 9:00 до 15:00. Травматологические отделения будут открыты с 8:00 до 20:00, а молокораздаточные пункты – с 6:30 до 12:00.

Аптеки и аптечные пункты

12 и 14 июня дежурные аптечные пункты будут открыты с 09:00 до 16:00. 13 июня аптечные пункты будут работать по графику субботы – с 09:00 до 18:00.

Учреждения соцзащиты

Центры социального обслуживания, учреждения помощи семье и детям, а также центры "Моя работа" и "Моя карьера" будут закрыты 12 июня. Некоторые услуги будут доступны онлайн – в том числе обращение за психологической помощью, подача заявления на регистрацию в качестве безработного и некоторые другие.



Центры госуслуг

77 офисов центров госуслуг "Мои документы" будут закрыты 12 июня. Дежурить останутся 11 учреждений, записаться в которые можно дистанционно. Горожанам будут доступны услуги ЗАГС, среди которых регистрация рождения, смерти и установление отцовства.

Сами ЗАГСы и дворцы бракосочетаний будут работать выборочно – только Шипиловский и Гагаринский отделы с 9:00 до 18:00.



Ветеринарные клиники

Особое расписание для этой категории учреждений не установлено. Записаться на прием по-прежнему можно через портал mos.ru, мобильное приложение "Госуслуги Москвы" или по телефону +7 (495) 612-04-25.

