Городские службы будут работать в усиленном режиме в выходные

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Городские службы будут работать в усиленном режиме в предстоящие выходные. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"В преддверии праздника все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – отметил Бирюков.

Он добавил, что в столице усилен контроль за работой электросетевых объектов. Специалисты следят за соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. В круглосуточном режиме в городе дежурят аварийные бригады.

Ранее автомобилистов попросили быть внимательными при парковке в предстоящие праздничные выходные. Водителям напомнили, что 12 и 13 июня в честь Дня России парковка в столице будет бесплатной.

Оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует тариф 380 рублей в час. Плоскостные парковки со шлагбаумами при этом продолжат работать по действующим тарифам.

