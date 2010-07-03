Эксперты и жители ЗелАО обсудили проблемы в рамках форсайт-сессии по программе "Мой район"

Эксперты и жители Зеленоградского административного округа (ЗелАО) обсудили проблемы района и идеи для развития территории. Обсуждения проходили в рамках форсайт-сессии по программе "Мой район", сообщает Агентство "Москва".
"Любой новый формат – это всегда интересно. Иногда и у специалистов, и у чиновников, что называется, глаз замыливается, тогда нужно новым взглядом посмотреть на старые проблемы, как люди реагируют на те или иные вызовы, что они могут предложить", – заявила начальник управления градостроительного регулирования ЗелАО комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Анжела Игнатьева.
По ее словам, к предложениям жителей отнесутся с пониманием. Игнатьева отметила, что местные жители были активны при обсуждении. Участников разделили на шесть групп. Обсуждение по большей части касалось вопросов транспорта, досуга, социальной инфраструктуры района.
Форсайт-сессии по программе "Мой район" проходят в столичных округах с 3 по 25 июня. Ранее сообщалось, что префект ВАО Николай Алешин открыл форсайт-сессию по программе "Мой район".
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