Общественный огород в Парке Горького откроется 17 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

17 мая в Зеленой школе Парка Горького начнет работу общественный огород. Об этом сообщили в телеграм-канале парка.

В этом сезоне, который продлится до 20 сентября, впервые будет доступен проект "Клумба" – участники смогут выращивать цветы.

Для участия необходимо забронировать грядку на сайте парка. Доступны два размера: 120×80 и 120×40 сантиметров. В проекте "Клумба", который стартует 1 мая, можно будет посадить 12 видов цветов, включая васильки, астры и дельфиниумы.

Специалисты оранжереи будут помогать в уходе за растениями. В течение сезона запланированы мастер-классы по садоводству и флористике. Завершение проекта "Клумба" намечено на 30 сентября.

Ранее сообщалось, что в Субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ распустился цветок под названием "язык дьявола". Это растение известно своим резким запахом, напоминающим гниющее мясо.

Как рассказали сотрудники сада, цветок обладает уникальной особенностью – его верхняя часть нагревается на 20 градусов сильнее окружающего воздуха. Максимальной интенсивности неприятный аромат достигает около полуночи, привлекая мух и жуков.