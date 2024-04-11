Дептранс предупредил о локальных затруднениях в Москве вечером 11 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечером 11 апреля на вылетных магистралях в Москве ожидаются затруднения. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Вечером могут быть локальные затруднения на вылетных магистралях по направлению в область", – говорится в сообщении.

Движение в городе на вечер оценивается в 6–7 баллов. Локальные затруднения могут возникнуть из-за ремонтных работ на дорогах. Москвичей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

С 1 апреля по 31 октября на участке дублера Ленинского проспекта ограничили движение транспорта. В этот период там организовали работы по строительству инженерных сетей. Ограничения действуют круглосуточно.

