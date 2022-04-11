Медцентр на юго-западе Москвы оформят вертикальными профилями и витражами

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Медицинский центр, строительство которого запланировано в столичном районе Северное Бутово, оформят с использованием вертикальных профилей и зеркальных витражей. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Двухэтажный объем будет оформлен в современном минималистичном стиле. Основную часть фасадов закроют декоративные вертикальные профили, которые придадут ритм зеркальным витражам", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Вход в здание между тем будет контрастировать с основной стилистикой. Его выполнят из декоративного бетона, а сам он будет углублен внутрь.

Новый медцентр появится по адресу улица Старобитцевская, владение 19, корпус 1. Его площадь составит 1,2 тысячи квадратных метров. Помимо медицинских кабинетов, в нем разместят аптеку, а также комнаты отдыха персонала.

Ранее межокружной нефрологический центр открыли в городской клинической больнице имени Боткина в Москве. Его оснастили 36 аппаратами "искусственная почка" последнего поколения и другим современным оборудованием.

