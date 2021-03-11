В "КБ Стрелка" предложили вернуть часть московских рек и водоемов на поверхность

Фото: КБ Стрелка
Специалисты консалтинговой компании "КБ Стрелка" предложили вернуть на поверхность Москвы часть подземных рек и водоемов. Об этом сообщается на сайте издания Strelka Mag.
"КБ Стрелка" продемонстрировала результаты исследования "Москва – город 150 рек", в ходе которого эксперты подсчитали, что половина речной системы города находится под землей. Они предложили вернуть часть водоемов и восстановить естественный гидрологический цикл в столице.
Там также уточнили, что изменение природного ландшафта города нарушает природный круговорот воды. Это влияет на биологические и экологические процессы, которые могут негативно отражаться на жизни москвичей.
"Реализация аналогичного проекта займет довольно много лет. Нельзя восстановить все реки оперативно и одновременно. Но исследовать водотоки и начать предварительную работу над стратегиями возвращения можно уже сейчас", – отметил специалист по устойчивому развитию "КБ Стрелка" Наби Агзамов.
Ранее блогер Илья Варламов предложил раскопать реку Неглинную и даже предоставил уже готовый проект. По его мнению, вывод реки из-под земли может сделать центр столицы привлекательнее как для горожан, так и для туристов.
На предложение блогера отреагировал столичный комитет по архитектуре и градостроительству. Там эту идею признали интересной, но отметили, что пока она малоосуществима. Пока для ведомства приоритетней развитие уже открытых рек и территорий вокруг них.
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