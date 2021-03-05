Идею вернуть Неглинку на поверхность назвали интересной, но малоосуществимой

14:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Идея вернуть реку Неглинную на поверхность в центре Москвы является интересной, но малоосуществимой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).
Там рассказали, что идея является актуальной, но пока ее осуществление не представляется возможным и не стоит в приоритете.
"В центре города плотная, сложившаяся застройка, большое количество инженерных коммуникаций, загруженная улично-дорожная сеть. Безусловно, река повысит качество и комфорт территорий города, но это будет в ущерб другим элементам городской среды", – отметили в Москомархитектуре.
В пресс-службе напомнили, что в столице уже работает программа по благоустройству набережных Москвы-реки, на которой появится много уникальных объектов.
"Развитие уже открытых для горожан рек для нас важнее, чем развитие скрытых от глаз объектов", – заключили в ведомстве.
Ранее блогер Илья Варламов предложил раскопать Неглинку и даже представил готовый проект. Он считает, что вывод реки из-под земли сделает центр Москвы привлекательнее как для горожан, так и для туристов.
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