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11:46

Фотовыставка "Подземная Неглинка" открылась в столице

культура досуг выставки

11:46

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интерактивная фотовыставка "Подземная Неглинка" открылась в малом зале Российской государственной библиотеки для молодежи (РГБМ), говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Выставка подготовлена совместно с Всероссийским обществом охраны памятников и культуры (ВООПиК).

Посетители смогут увидеть фотографии заброшенных и действующих коллекторов Неглинной, карту-схему реки, артефакты и части коллекторов XIX и XX веков.

"Погрузиться в атмосферу подземелий поможет технология дополненной реальности. Наведя смартфон на фотографию, гости увидят подробное описание истории места и времени съемки", – говорится в сообщении.

Выставка работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00.

Река Неглинная начинается в районе Марьиной Рощи и течет под улицами Стрелецкой, Новосущевской и Достоевского, а также под 3-м Самотечным переулком. Далее проходит под Цветным бульваром, Трубной улицей и Трубной площадью.

Разветвленная сеть водостока защищает город от крупных наводнений. Как минимум раз в год сотрудники ГУП "Мосводосток" обязаны спускаться в коллекторы, чтобы готовить их к весеннему паводку.

На территории столицы более 300 проточных или замкнутых водоемов (пруды и озера) общей площадью 882,22 га, а также 196 рек и ручьев, большая часть из которых полностью или частично заключена в коллекторы.

культура досуг выставки

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