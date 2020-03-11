Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На портале "Узнай Москву" появился новый квест "Московские реставраторы", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Маршрут протяженностью около четырех километров включает в себя девять точек в центре города. Прогулка продлится 90 минут. За это время можно будет посетить все достопримечательности, обозначенные на интерактивной карте, и ответить на 14 вопросов.
Онлайн-квест уже доступен на сайте портала "Узнай Москву", а также в одноименном мобильном приложении в App Store и Google Play.
Его участники смогут познакомиться с историей архитектурных памятников столицы, а также узнать о работе реставраторов, различных способах восстановления и сохранения памятников.
Им предстоит выполнить различные задания на внимательность. К примеру, нужно будет найти определенное здание на заданной точке маршрута или сосчитать купола церквей. Ответы сопровождаются пояснениями и статьями о реставраторах и их работе как в столице, так и за ее пределами.
Как пояснил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, квест посвящен ХХ столетию. По его словам, это не только время радикальных перемен в архитектуре, но и золотой век создания и развития такого направления, как научная реставрация. В частности, в 1930-е годы многие исторические памятники в столице сносили, но реставраторам удавалось сохранять шедевры прошлого и проводить исследования на более высоком уровне, чем их предшественникам в XIX веке.
"Участники игры познакомятся с деятельностью таких известных столичных реставраторов советской эпохи, как Петр Барановский и Николай Виноградов. Благодаря Барановскому появился музейный комплекс в "Коломенском", а Николай Виноградов спасал от разрушения Китайгородскую стену", – отметил Емельянов.
Ранее стало известно, что самым просматриваемым маршрутом за шесть лет работы проекта "Узнай Москву" стал маршрут "Покажи Москву". Он разработан для тех, кто впервые посетил столицу, и представляет прогулку по 10 достопримечательностям исторического центра. Маршрут посмотрели 133,8 тысячи человек.
"Романтический маршрут" стал вторым по количеству просмотров. На третьем месте расположился маршрут "Путешествие в Рождество".
Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием 1,9 тысячи зданий и сооружений, 635 памятников, 325 музеев, 195 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 105 тематических прогулочных маршрутах.
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