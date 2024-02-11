Бесплатную лекцию о любви к себе проведут в библиотеке в Новоспасском переулке 14 февраля

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В библиотеке № 16 в Новоспасском переулке 14 февраля проведут лекцию "Отношения: не забывай любить себя". Об этом сообщается на сайте объединения культурных центров ЦАО.

"На интерактивной лекции мы поговорим о том, что значит любовь к себе и как ее можно проявлять. Рассмотрим, на что в отношениях она влияет и к каким негативным последствиям приводит ее отсутствие", – говорится в сообщении.

Под руководством психолога участники встречи узнают, как можно избавиться от ограничивающих убеждений и укрепить любовь к себе.

Посетить мероприятие можно будет бесплатно по предварительной регистрации на сайте. Лекцию проведут для слушателей старше 16 лет.

До этого стало известно, что в "Москвариуме" на ВДНХ с 13 по 19 февраля проведут специальную программу экскурсий "Океан любви" в честь Дня всех влюбленных. Гости смогут попробовать специальные десерты, посетить шоу с симфоническим оркестром "Морская симфония" и послушать живьем любимых артистов.

