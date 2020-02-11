В Москве значительно модернизировали инженерные сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Соловьев на заседании президиума правительства Москвы представил отчет о работе и модернизации коммунально-инженерной инфраструктуры в столице.

В докладе указано, что по итогам 2019 года была зафиксирована положительная динамика по направлениям реализации государственной программы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение". Например, средний износ инженерных сетей снизился на 3 процента. Кроме того, увеличились резервы мощностей по электроснабжению и теплоснабжению – речь идет о 19 и 57 процентах соответственно.

Также в Москве проложили 1,6 тысячи километров новых и реконструировали свыше 650 тысяч километров существующих инженерных сетей. За счет принятых мер жители столицы получают энергию своевременно и в полном объеме.

В докладе департамента жилищно-коммунального хозяйства отдельно отметили принятые меры в рамках национального проекта "Экология". Столичные специалисты занимались обновлением системы водоснабжения и водоотведения на Москве-реке и внедряли новые методы обращения с ТКО.

Ранее сообщалось, что в столице завершили реконструкцию коммуникационного коллектора "Манежный". В нем можно разместить порядка 70 километров разного вида, причем он был построен таким образом, что прослужит вдвое дольше обычного.

